"Евровидение-2022": Kalush Orchestra изменил образы и рассказал о поддержке европейцев

Олег Псюк отметил, что в полуфинале конкурса украинцев и всех еврофанов ждет сюрприз.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал о подготовке к " Евровидению-2022 ", которое в этом году состоится в Турине.

В рамках промотура к конкурсу ребята уже посетили Израиль и Нидерланды. В своем номере для концертов Kalush Orchestra отказались от спецэффектов, а на экране вместо графики разместили большой QR-код, на котором собрали информацию о помощи Украине. В Сніданку з 1+1 Олег Псюк рассказал, что в Европе повсюду чувствуется невероятная поддержка. Впереди музыкантов ожидает выступление в Мадриде.

"В каждой стране мы помогаем Украине, рассказываем о ситуации и собираем средства. Поддержка европейцев однозначно чувствуется, и от участников, и от еврофанов. СМИ спрашивают о нашей ситуации, все выкладывают, постят", — поделился музыкант.

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Что касается подготовки к "Евровидению" и возможной смены образов, Псюк отметил, что в полуфинале украинцев и всех еврофанов ждет сюрприз, а сейчас они в промотуре выступают в старых костюмах.

"Новых костюмов еще нет, потому что они в процессе изготовления. Мы используем сейчас старые, много делали с ними выступлений раньше. Также мы бы не хотели еще показывать костюмы, которые будут на самом "Евровидении". Поэтому следите за конкурсом – там мы будем в новых образах", — прокомментировал лидер коллектива.

По ставкам букмекеров, Украине прогнозируют победу с рекордными показателями – 33%. До полномасштабного вторжения страна была на 5 месте у букмекеров. Это говорит, что заявка нравится европейскому сообществу, которое следит за конкурсом. Музыканты мечтают, чтобы в каждом украинском городе был мир и сейчас не думают, где хотели бы видеть "Евровидение-2023" в Украине.

Ведущие со своей стороны, в случае победы, предложили провести конкурс в родном городе Олега Псюка – Калуше. Лидер группы прокомментировал: "Это было бы точно самое крупное событие, которое происходило в Калуше".

Kalush Orchestra / instagram.com/kalush.official

Первые репетиции участников Евровидения в Турине начнутся 30 апреля, Украина выступит в первом полуфинале 10 мая под номером 6.

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