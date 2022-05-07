"Евровидение-2022": Kalush Orchestra показали реакцию европейцев на их песню Stefania

Уже в следующий вторник, 10 мая, в Турине, Италия состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022", на котором Украину представит группа Kalush Orchestra.

Коллектив выступит под номером шесть с композицией Stefania. Пока музыканты активно готовятся и общаются с прессой, их конкурсный трек все больше завоевывает поклонников по всему миру.

Так, у себя на странице в Instagram Kalush Orchestra обнародовали видео, на котором собраны реакции европейцев на их композицию.

Судя по реакции, песня пользователям действительно нравится. "Уже с первой ноты ты понимаешь, что это бенгер! Это заставляет тебя улыбнуться!", "Это именно то, как нужно читать рэп на "Евровидении! Это так круто!", "Его голос настолько хорош! Он словно поет оперу!" – говорят в видео зрители.

Также в ролике присутствуют фрагменты с каверами на песню Stefania, которую очень точно режиссеры смонтировали в видео.

Отметим, что конкурс "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra сразятся за путевку в финал 10 мая – в первом полуфинале. Сайт ТСН.ua будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

Интересно, что по прогнозам букмекеров в финале "Евровидения-2022" победу одержит именно Украина, причем с существенным отрывом от соперников.

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