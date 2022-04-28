"Евровидение-2022": KALUSH Orchestra рассказал, что именно сменил в номере и где взял деньги на участие в конкурсе

"Евровидение-2022": KALUSH Orchestra рассказал, что именно сменил в номере и где взял деньги на участие в конкурсе

Группа KALUSH Orchestra уже сегодня, 28 апреля, отправляется в Турин, Италия, где представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Накануне отъезда коллектив и украинская делегация дали пресс-конференцию, в которой рассказали о подготовке к музыкальному первенству.

Недавно група была в туре по Европе, во время которого посетила несколько стран в рамках "Евровидения":

"В нашем случае это был также тур в поддержку Украины. Из-за того, что мы отказались от виджинга, вместо эффектов мы использовали QR-код и собирали средства для благотворительных организаций. Это был Израиль, Испания, Нидерланды и Польша", – рассказал фронтмен KALUSH Orchestra Олег Псюк.

Сейчас же коллектив активно репетирует везде, где можно. Псюк также открыл подробности того, чего ждать от выступления группы на "Евровидении":

"Ждать других костюмов, другую постановку. Так, чтобы все карты не приоткрывать скажу немного. Панамка будет точно. Сине-желтая символика тоже, но так, сдержанно. Костюмы будут отличаться, наверное, на процентов 50. Другое – следите", — поделился Псюк.

Костюмы группы несколько видоизменятся

В свою очередь, режиссер-постановщик Алексей Жембровский, который готовит визуальную часть номера, рассказал, какой будет постановка в Турине:

"Для режиссера важно не только визуализировать произведение, а передать его энергию. Поэтому лучше всего для нас это энергия наших ребят и сила духа нашей родной земли. Поэтому все визуальные эффекты, которые мы используем, будут сфокусированы именно на этом. В центре внимания фокус будет на артисте, который передает эту энергию, а визуальные эффекты уже нарисуют этот орнамент украинской души", — рассказал Жембровский.

Он добавил, что номер пришлось несколько раз переделывать во избежание политизации перформанса.

А глава делегации Украины на "Евровидении" призналась, откуда KALUSH Orchestra взяли финансы на участие в конкурсе, ведь это огромные траты:

"Суспильне" обеспечивает участие Украины в конкурсе, была привлечена помощь международных партнеров. Непосредственно сумму назвать сложно, потому что подготовка еще продолжается. Мы должны понимать, что она началась еще полгода назад и сейчас продолжается. Поэтому сейчас говорить о каких-то цифрах рано. Но мы над этим работаем", — сказала глава делегации Украины на конкурсе.

Первая репетиция KALUSH Orchestra на сцене "Евровидения" состоится 30 апреля.

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