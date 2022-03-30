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"Евровидение-2022": Kalush Orchestra сняла резервное выступление во Львове

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"Евровидение-2022": Kalush Orchestra сняла резервное выступление во Львове

instagram.com/kalush_carpet

Группа уже прислала ролик EBU.

Несмотря на то, что организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2022" специально для Украины сделали исключение и освободили представителей страны от необходимости записи резервного выступления, группа Kalush Orchestra все же нашла возможность создать ролик.

Так, коллектив снял резервное выступление во Львове и уже отправил его EBU. Об этом пишет Telegram-канал "Евровидение  Украина".

Так что если музыканты не смогут поехать в итальянский Турин, где в этом году состоится конкурс, в эфире покажут запись.

© УНИАН
УНИАН

На днях стало известно, под каким номером выступит Украина в полуфинале. Группа Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, который состоится 10 мая под номером 6.

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