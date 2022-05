"Евровидение-2022": конкурсант из Австралии в перьях и "бриллиантах" ошеломил зрителей

Второй полуфинал "Евровидения-2022" в самом разгаре.

Участники демонстрируют яркие постановки и затейливые костюмы, чтобы покорить зрителей не только своей песней.

В частности, представитель Австралии Sheldon Riley предстал на сцене в белом наряде с длиннющим шлейфом в перьях. Свой образ он дополнил вуалью из "бриллиантов" и ярким "маникюром".

Конкурсант исполнил трогательную песню Not The Same и ошеломил еврофанов мелодичным голосом.

Напомним, перед Sheldon Riley выступил не менее эпатажный артист. Представитель Сан-Марино Achille Lauro оделся в черный полупрозрачный комбинезон и сделал яркий макияж. В конце номера конкурсант оседлал быка, а еще он поцеловал гитариста.

