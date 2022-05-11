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"Евровидение-2022": конкурсантка из Литвы на конференции воскликнула "Слава Украине"

"Евровидение-2022": конкурсантка из Литвы на конференции воскликнула "Слава Украине"

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"Евровидение-2022": конкурсантка из Литвы на конференции воскликнула "Слава Украине"

Фото: YouTube Eurovision Song Contest

Представительница Литвы на конкурсе "Евровидение-2022" Monika Liu поддержала Украину.

Артистка высказалась во время пресс-конференции, которая состоялась после первого полуфинала.

Сначала певица шутила и радовалась тому, что попала дальше. А в конце своего спича она высказалась о войне в Украине и призвала еврофанов и участников поддерживать нашу страну.

© YouTube Eurovision Song Contest
Фото: YouTube Eurovision Song Contest

"Я хочу сказать очень важное мнение для всех вас. Давайте не забывать о том, что в Украине война. Поддерживайте, присылайте средства. Деньги важны и внимание! Пожалуйста! Слава Украине! Героям Слава!" – заявила она.

Напомним, стало известно, в какой части финала выступит Kalush Orchestra. Порядок выступлений определили путём жеребьевки.

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