"Евровидение-2022": LAUD отреагировал на исключение его из участников нацотбора

Исполнитель заявил, что его команда принимает решение оргкомитета.

Украинский певец LAUD, которого дисквалифицировали из финала нацотбора на конкурс "Евровидение-2022", отреагировал на решение организаторов отбора.

У себя в Facebook артист оставил обширный пост, в котором сообщил, что он и его команда не хотят быть участниками скандала и принимают решение оргкомитета.

"Выявляя максимальную открытость в представлении этой ситуации, мы рассказали историю создания песни, оставили все источники открытыми и надеемся на положительный сценарий", — добавил LAUD.

Также он предложил альтернативный вариант, как бы он мог все же выступить на нацотборе:

"Мне хотелось бы представить свою песню в интервал-акте нацотбора, тем самым проявить солидарность с участниками и творческий дух проекта. Призываю все стороны проявить себя с лучшей стороны и надеюсь на вашу поддержку. Хочу пожелать удачи всем участникам нацотбора, пусть победит сильнейший!" – пожелал артист.

В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня, слушает музыку, приходит на концерты и отстаивает мою позицию. Для... Опубликовано LAUD Вторник, 25 января 2022 г.

Как известно, оргкомитет нацотбора на "Евровидение-2022" принял решение дисквалифицировать певца LAUD из участия в конкурсе. Они объяснили это тем, что артист нарушил правила нацотбора – его песня Head Under Water, с которой он хотел поучаствовать, была обнародована в 2018 году. Согласно правилам нацотбора, песня не должна была быть обнародована, использована ни в каких коммерческих целях, или исполнена публично до 01 сентября 2021 года.

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