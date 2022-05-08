"Евровидение-2022": легендарный The Rasmus перепел Stefania группы Kalush Orchestra

Песня участников песенного конкурса "Евровидение-2022" от Украины Stefania группы Kalush Orchestra находит немало поклонников не только среди фанатов музыкального первенства.

Так, композицию украинцев Stefania перепела знаменитая группа The Rasmus, которая в этом году вызвалась представить Финляндию на "Евровидении-2022". На видео, которое появилось в Сети, участники The Rasmus едут в автомобиле и поют припев конкурсной песни Kalush Orchestra.

Видимо, сам Kalush Orchestra тоже был ошеломлен вниманием со стороны The Rasmus. Солист украинской группы отреагировал на кавер финнов: "The Rasmus поет наш трек в тачке? норм", — написал Олег Псюк.

ничего такого, просто The Rasmus поют Stefania. pic.twitter.com/IVjmVoGLiT — Селфия Игоревна (@shutafrontdoor) May 7, 2022

Отметим, что на конкурсе Евровидение-2022 The Rasmus выступит во втором полуфинале, 12 мая, под номером один. Коллектив исполнит композицию Jezebel.

Kalush Orchestra представит Украину на первом полуфинале конкурса под шестым номером с песней Stefania.

Финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая. По прогнозам букмекеров, Украина одержит победу с большим отрывом от конкурентов. Группе The Rasmus прочат 14 место.

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