"Евровидение-2022": лидер Kalush Orchestra рассказал, чем будет заниматься группа после конкурса

"Евровидение-2022": лидер Kalush Orchestra рассказал, чем будет заниматься группа после конкурса

Уже 10 мая группа Kalush Orchestra будет представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Но уже сейчас коллектив тренируется в Турине, чтобы выбороть Украине путевку в финал. Также Kalush Orchestra дает пресс-конференции.

На одной из таких у участников Kalush Orchestra спросили, что они планируют делать после конкурса. Лидер коллективной рассказал, что группа сразу после "Евровидения-2022" вернется в Украину.

"Один из участников нашей группы сейчас остался на войне, и он обороняет Киев. А мы здесь представляем интересы каждого украинца. Конечно, после окончания "Евровидения-2022", мы возвращаемся в Украину. У нас спецразрешение на выезд до конца конкурса. Мы сразу. возвращаемся и будем заниматься каждый своими делами", – ответил музыкант.

Сам Олег Псюк занимается волонтерством. Певец помогает людям с жильем и лекарствами, а также артист ищет транспорт для переселенцев.

Отметим, конкурс "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra сразятся за путевку в финал 10 мая. Сайт ТСН.ua, уже по традиции, будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

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