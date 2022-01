"Евровидение-2022": онлайн-трансляция объявления финалистов Нацотбора

В финал попадет 8 участников.

Сегодня, 24 января, организаторы Национального отбора на "Евровидение-2022" объявляют имена восьми финалистов.

Так, в этом году представлять Украину в Турине выразили желание 284 заявителя. Из них члены жюри выбрали 27 артистов: Alina Pash, AMARIIA, Barleben, Cloudless, DOdoBro, FIZRUK, Kalush Orchestra, Gorim!, IDXO, LAUD, Laura Marti, Michael Soul, ROXOLANA, Our Atlantic, Oyedamola, Sofia Shanti,, SOWA, The blue artic, The Tape Machine, WELLBOY, Victoria NIRO, АНЦА, Вика Ягич, Восток, Юлия Тимочко.

Сейчас в прямом эфире на странице UA:Перший в YouTube объявляют имена прошедших в финал.

