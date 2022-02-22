"Евровидение-2022": организаторы Нацотбора наконец-то показали фото тех самых скандальных оценок

В Сети появились протоколы голосования жюри и зрителей в финале конкурса.

Организаторы Нацотбора на "Евровидение-2022", Общественный вещатель наконец-то обнародовал протоколы голосования жюри и зрителей в финале конкурса.

Так, на официальном сайте появились документы, где указаны оценки всех членов жюри Национального отбора и количество голосов, которые получили финалисты от зрителей.

Именно эти документы потребовали показать Kalush Orchestra. / corp.suspilne.media

Первая таблица – общий протокол, из-за которого и случились технические проблемы с таблицей на экране.

Согласно голосованию зрителей, за Alina Pash пользователи отправили 19535 SMS, за Kalush Orchestra – 31634, а за WELLBOY, занявшего третье место – 5642.

corp.suspilne.media

Напомним, в финале Нацотбора группу Kalush Orchestra, получившую 6 баллов от жюри и 8 баллов от зрителей, озадачила путаница во время объявления баллов. Поэтому за кулисами конкурса коллектив устроил скандал и обвинил Общественного вещателя в фальсификации баллов от жюри и зрителей. Так, артистов удивило то, что сначала главный судья конкурса Ярослав Лодыгин оценил номер WELLBOY как "для внутреннего пользования", а затем певец получил высокий балл – 7.

Коллектив потребовал показать результат голосования на бумаге. Впрочем, по словам группы, перед их носом просто захлопнули дверь. Музыканты были убеждены, что если бы там было все чисто, то от них бы ничего не скрывали.

Также Kalush потребовал уволить представительницу компании, занимавшейся подсчетом голосов на нацотборе.

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