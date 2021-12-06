"Евровидение-2022": первая страна представила своего конкурсанта и песню

Болгария первой объявила своего участника.

В мае следующего года в итальянском Турине состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2022".

Болгария первой объявила своего конкурсанта и песню. Итак, страну будет представлять рок-группа Intelligent Music Project вместе с чилийским вокалистом Ронни Ромеро.

Intelligent Music Project / instagram.com/eurovision

Их конкурсная композиция называется Intention.

В комментариях мнения пользователей разделились. Так, некоторые считают участников сильными конкурентами, а некоторые – нет.

Интересно, что барабанщик группы Стоян Янкулов уже дважды представлял Болгарию на "Евровидении" в дуэте с певицей Елицей Тодоровой. Так, в 2007 году они заняли пятое место, а в 2013 году дошли до полуфинала.

Напомним, полуфиналы "Евровидения-2022" состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. В конкурсе примет участие 41 страна. Так, вернулась Армения, которая в прошлом году отказалась от участия из-за не очень благоприятной ситуации в стране и политического кризиса. Также Черногория сразится за победу в песенном конкурсе. Страна два года не ездила на "Евровидение" из-за финансовых трудностей. А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны.

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