"Евровидение-2022": певица из Литвы, поддерживавшая Kalush Orchestra, отреагировала на ноль от жюри Украины

Представительница Литвы на конкурсе песни "Евровидение-2022" Моника Лю отреагировали на "0" от украинского жюри.

Артистка в течение конкурса активно поддерживала группу Kalush Orchestra и высказывалась по поводу войны России против Украины.

Еврофаны возмутились баллами судей Украины для литовской исполнительницы и засыпали ее сообщениями. Пользователи извинялись за такой результат.

В ответ Моника написала в своих Instagram-stories, что зрителям не стоит беспокоиться, поскольку она получила от них мощную поддержку.

"Мои дорогие украинцы, я получаю так много сообщений от вас о голосовании жюри. Вы не должны чувствовать себя виноватыми! Я получила так много поддержки от украинских зрителей и так благодарна вам. Но в итоге все сейчас о вас и я не могу быть счастливее своих друзей Kalush Orchestra. Осталась еще одна победа. Я 100% приеду в Киев. Слава Украине!" – поделилась певица.

Фото: instagram.com/monika_liu_official

Напомним, участница "Евровидения-2022" от Литвы решила вместе с Литовским национальным театром оперы и балета выпустить кавер на победную песню Kalush Orchestra. Таким образом, они решили не только поздравить украинскую группу с победой, но и показать свою солидарность с украинским народом.

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