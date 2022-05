"Евровидение-2022": порядок выступлений участников во втором полуфинале и их песни

Совсем скоро в Турине начнется второй полуфинал 66-го международного конкурса "Евровидение-2022".

В этот вечер свои номера покажут 18 конкурсантов.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает пока познакомиться с участниками и подготовила порядок выступлений стран и их песни.

1. Финляндия: The Rasmus – Jezebel

2. Израиль: Michael Ben David – I. M

3. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

4. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

5. Грузия: Circus Mircus – Lock Me In

6. Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am

7. Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper

8. Австралия: Sheldon Riley – Not The Same

9. Кипр: Andromache – Ela

10. Ирландия: Brooke – That's Rich

11. Северная Македония: Andrea – Circles

12. Эстония: Stefan – Hope

13. Румыния: WRS – Llámame

14. Польша: Ochman – River

15. Черногория: Vladana – Breathe

16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You

17. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

18. Чехия: We Are Domi – Lights Off

Отметим, онлайн-трансляция "Евровидения" начнется в 22:00 по киевскому времени. Сайт ТСН.ua будет вести текстовую трансляцию.

Напомним, 10 мая прошел первый полуфинал конкурса. В результате, представитель Украины, группа Kalush Orchestra восхитила еврофанов своим выступлением и попала в финал. Смотрите, как прошел вечер в фото.

Группа Kalush Orchestra зажгла на итальянской сцене полуфинала "Евровидения"

Читайте также: