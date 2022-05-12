"Евровидение-2022": порядок выступлений участников во втором полуфинале и их песни

Совсем скоро в Турине начнется второй полуфинал 66-го международного конкурса "Евровидение-2022".
В этот вечер свои номера покажут 18 конкурсантов.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает пока познакомиться с участниками и подготовила порядок выступлений стран и их песни.
1. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
2. Израиль: Michael Ben David – I. M
3. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
4. Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
5. Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
6. Мальта: Emma Muscat – I Am What I Am
7. Сан-Марино: Achille Lauro – Stripper
8. Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
9. Кипр: Andromache – Ela
10. Ирландия: Brooke – That's Rich
11. Северная Македония: Andrea – Circles
12. Эстония: Stefan – Hope
13. Румыния: WRS – Llámame
14. Польша: Ochman – River
15. Черногория: Vladana – Breathe
16. Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
17. Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
18. Чехия: We Are Domi – Lights Off
Отметим, онлайн-трансляция "Евровидения" начнется в 22:00 по киевскому времени. Сайт ТСН.ua будет вести текстовую трансляцию.
Напомним, 10 мая прошел первый полуфинал конкурса. В результате, представитель Украины, группа Kalush Orchestra восхитила еврофанов своим выступлением и попала в финал. Смотрите, как прошел вечер в фото.
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