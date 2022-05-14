"Евровидение-2022": представители Франции восхитили магическим пением и огненным шоу

Шестым в финале "Евровидения-2022" свой номер показал дуэт из Франции.
Так, в этом году страну из "большой пятерки" представили Alvan&Ahez.
Артисты очаровали пением, исполнив на французском Fulenn. На сцене участники предстали в черных костюмах с полупрозрачными вставками и "золотом". Конкурсанты устроили на сцене настоящую магию и огненное шоу. А эффектность номера добавила пластическая танцовщица.
Это был Франция Alvan & Ahez Франция со своим Breton banger! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ZWmoatbHHI— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022
Заметим, букмекеры пророчат Франции 17 место. А кто победит в песенном конкурсе, станет известно уже совсем скоро.
Напомним, представители Чехии ярко открыли финал конкурса. Группа We Are Domi исполнила свою гармоничную песню Lights Off.
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