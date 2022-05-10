"Евровидение-2022": представительница Португалии очаровала магической песней

Десятой в первом полуфинале "Евровидения-2022" свой номер показала конкурсантка из Португалии.
Так, в этом году страну представила 27-летняя MARO.
Артистка растрогала проникновенным пением, исполнив Saudade Saudade. На сцене участница предстала в образе неприсущем конкурсу – с двумя колосками, легким мейком, одетая в костюм в фиолетовых тонах.
Сопровождали номер бэк-вокалистки. Вместе девушки устроили на сцене настоящую магию.
Зрители помогли создать особую атмосферу и включили фонарики.
Напомним, представитель Украины на конкурсе группа Kalush Orchestra уже выступила в первом полуфинале. Собравшиеся в зале слушали Stefania стоя.
Читайте также: