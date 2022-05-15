"Евровидение-2022": представительницы Исландии в финале во время выступления эмоционально поддержали Украину

Во время грандфинала международного конкурса "Евровидение-2022" участницы исландской группы Systur в очередной раз поддержали Украину.
Трио сестер вышло на сцену с сине-желтыми флажками на гитарах. Они исполнили Með Hækkandi Sól.
В конце номера конкурсантки сделали из рук сердца и сказали – Peace for Ukraine ("Мир Украине").
Напомним, во время официального открытия конкурса участница Systur вышла на бирюзовую дорожку с украинским флагом. А во время первого полуфинала "Евровидения-2022" певицы даже хотели развернуть огромное украинское знамя. Впрочем, организаторы запретили им это сделать из-за правил конкурса. Несмотря на это, одна из участниц группы нарисовала хоть и маленький, но флаг Украины на своей руке.
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