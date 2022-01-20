Евровидение-2022: Roxolana представила зажигательную песню для нацотбора

Композиция артистки называется GIRLZZZZ.

20 января певица ROXOLANA выпустила свою первую англоязычную песню GIRLZZZZ. Новый трек уже представлен для участия в Национальном отборе конкурса "Евровидение-2022".

По признанию певицы, песню GIRLZZZZ она написала еще в начале осени, но с тех пор экспериментировала с аранжировкой, подбирая лучшее звучание для композиции:

"Эта песня родилась из фразы Girls just wanna have fun, которую я часто напевала во время саундчеков перед выступлениями, а иногда просто, чтобы подбодрить себя. А потом решила написать песню, которая поможет найти в себе ту девушку, которая ничего не боится, которая свободна от давления общества, которая безудержно танцует и умеет радоваться жизни. Этот трек – это диалог с самой собой. Девушка говорит своему отражению в зеркале о том, что кто-то может насмехаться над ней или навязывать свои представления и шаблоны, но прежде всего она должна уважать и любить себя настоящую, она должна заботиться о себе и тогда никто не сможет сделать ее неуверенной или запуганной. Наша сила – в подлинности. Кога безудержно танцует - мы настоящие. Когда поем – мы настоящие. Когда заботимся о себе – мы настоящие и сильные".

Как и в дебютном альбоме Ukraine Is, в новой композиции ROXOLANA продолжает объединять традиции и современность. Так, один из куплетов песни она написала на украинском языке. На его создание певицу вдохновила народная песня «Летіла зозуля».

"Я неоднократно слушала эту песню в исполнении Хора имени Веревки и группы «Древо». Эта песня очень грустная и мне захотелось опять поэкспериментировать и создать небольшой куплет, который бы напомнил о красоте народных песен, но в то же время дарил бы не печаль, а давал всем девушкам силу и воодушевление".

Отметим, что в этом году нацотбор на "Евровидение-2022" будет транслировать Первый национальный. Зрители увидят только финал отбора, который состоится 12 февраля.

Представлять Украину в Турине, Италия выразили желание 284 заявителя. Впрочем, организаторы объявили имена только 27 артистов, среди которых будут выбирать восемь финалистов. Список финалистов объявят до 24 января.

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