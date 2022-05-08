"Евровидение-2022": смотрите онлайн-трансляцию церемонии открытия

Сегодня, 8 мая, в 17.00 началась торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

Участники из 40 стран пройдутся по бирюзовой дорожке в Турине.

Известно, что представители Украины, группа Kalush Orchestra предстанет перед фотообъективами седьмой.

Посмотреть онлайн-трансляцию открытия можно здесь:

Напомним, на Евровидении в этом году выступят представители 40 стран. Так, вернулась Армения, которая в прошлом году отказалась от участия из-за не очень благоприятной ситуации в стране и политического кризиса. Также Черногория сразится за победу в песенном конкурсе. Страна два года не ездила на "Евровидение" из-за финансовых трудностей.

А вот Беларуси снова не будет. Европейский языковой союз (EBU) принял решение о приостановлении членства страны.

Также EBU отстранил от дальнейшего участия в "Евровидении" Россию. Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения страны-агрессора в Украину.

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