"Евровидение-2022": стало известно имя первого члена жюри нацотбора

Отбирать представителя на конкурс будет Тина Кароль.

Сегодня, 3 февраля общественный вещатель объявил имя первого члена жюри Нацотбора на конкурс "Евровидение-2022".

Так, ответственную миссию доверили украинской певице Тине Кароль. В общей сложности судей будет трое. Имена других объявят вскоре.

Отметим, что в 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", проходившем тогда в Афинах. Артистка выступала с композицией Show me your love и заняла седьмое место. К слову, в 2020 году Кароль уже была судьей нацотбора.

Напомним, что в этом году финал нацотбора состоится 12 февраля. В нем примут участие восемь финалистов, которых специальное жюри отобрало из 300 заявок. Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало концерта – в 18:30.

Cайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и будет держать в курсе событий читателей.

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