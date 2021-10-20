"Евровидение-2022": стало известно, какие страны примут участие в песенном конкурсе

Музыкальный конкурс состоится в Турине.

Стало известно, какие страны примут участие в международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Организаторы "Евровидения-2022" объявили список из 41-страны на официальной странице в Instagram.

К слову, вернулась Армения, которая в прошлом году отказалась от участия из-за не очень благоприятной ситуации в стране и политического кризиса.

Страны, которые поедут на "Евровидение-2022" / instagram.com/eurovision

Также Черногория поборется за победу в песенном конкурсе. Страна два года не ездила на "Евровидение" из-за финансовых трудностей.

Страны, которые поедут на "Евровидение-2022" / instagram.com/eurovision

Беларуси снова не будет. Европейский вещательный союз (EBU), которая является организатором "Евровидения", принял решение о приостановлении членства страны.

Заметим, "Евровидение-2022" состоится в Турине, Италия, на олимпийской арене PalaOlimpico. Конкурс традиционно проведут в мае. 10 мая будет первый полуфинал, 12 мая — второй, а 14 мая — финал "Евровидения-2022".

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