"Евровидение-2022": стало известно, когда Украина выступит на конкурсе

В Турине состоялась жеребьевка между странами-участницами.

В итальянском городе Турин, где в этом году состоится песенный конкурс "Евровидение-2022", 25 января состоялась жеребьевка между странами-участниками.

В результате стало известно, в каком полуфинале будут выступать представители от 41 страны. Так, Украина покажет свой номер в первом полуфинале, 10 мая.

Вместе с нашей страной свои песни исполнят Албания, Болгария, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Словения, Швейцария, Армения, Австрия, Хорватия, Дания, Греция, Исландия, Норвегия, Португалия и Россия.

Также известно, что Украина выступит в первой части полуфинала.

Полные результаты жеребьевки:

Первый полуфинал (10 мая)

instagram.com/eurovision

Второй полуфинал (12 мая)

instagram.com/eurovision

Заметим, представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции попадают сразу в финал.

Порядок выступлений участников станет известен впоследствии перед началом конкурса. Финал "Евровидения-2022" состоится 14 мая.

Напомним, что 12 февраля состоится финал национального отбора на "Евровидение". В это время Украина узнает имя своего представителя на международной музыкальной арене. Уже известно, кто из украинских артистов сразится за возможность представить нашу страну – Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY и Barleben. Интересно, что сначала вместо Barleben был в списке финалистов LAUD. Впрочем, артиста дисквалифицировали с конкурса.

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