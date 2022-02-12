"Евровидение-2022": стало известно, кто представит Украину на международном конкурсе

"Евровидение-2022": стало известно, кто представит Украину на международном конкурсе

Стали известны результаты голосования.

Только что во время финала нацотбора на "Евровидение-2022" определился участник, который в этом году представит Украину на международном музыкальном конкурсе.

В Национальном отборе за право выступать на "Евровидении-2022" соревновались восемь артистов и коллективов.

Впрочем, Alina Pash удалось покорить сердца судей, которые поставили ей 8 балов. А вот зрители оценили выступ певицы в 7 балов.

Именно она покажет свой номер в первом полуфинале "Евровидения-2022", 10 мая.

Alina Pash / скриншот с видео

Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин на олимпийской арене PalaOlimpico.

В январе международный конкурс получил официальный лозунг. "Евровидение-2022" пройдет под девизом The Sound of Beauty — "Звук красоты".