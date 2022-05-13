"Евровидение-2022": стало известно, под каким номером Украина выступит в финале

Уже завтра, 14 мая состоится грандфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2022".

В нем примут участие 25 стран. По 10 из каждого из полуфиналов и пятерка стран-основательниц конкурса, которые всегда автоматически попадают в финал – это Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция.

Сегодня стало известно, под каким порядковым номером представители стран будут выступать на сцене. Так, согласно жеребьевке, проведенной продюсером "Евровидения" в этом году, итальянской телекомпанией RAI, представитель Украины, группа Kalush Orchestra выступит под номером 12.

Как известно, последние восемь лет продюсеры шоу определяли порядок проведения на основе жеребьевки. Они рассчитывают выступления конкурсантов, чтобы обеспечить разнообразие в гранд-финале.

Порядок выступлений участников в финале "Евровидения-2022"

Фото: eurovisionworld.com

Напомним, что финал "Евровидения-2022" состоится в субботу, 14 мая. Украину в этом году представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania. После двух полуфиналов букмекеры прочат Украине безоговорочную победу с немалым отрывом от конкурентов.

Фото: eurovisionworld.com

А вчера, 12 мая, в Турине, Италия состоялся второй полуфинал "Евровидения-2022". Со второй десяткой финалистов и как они выступали, вы можете ознакомиться в нашем материале.

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