"Евровидение-2022": стало известно, под каким номером выступит Украина в полуфинале

"Евровидение-2022": стало известно, под каким номером выступит Украина в полуфинале

Группа Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, который пройдет 10 мая.

Организаторы конкурса "Евровидение-2022" определили номера, под которыми выступят участники.

Об этом говорится на официальном сайте музыкального соревнования.

Таким образом, представитель Украины, группа Kalush Orchestra представит свой номер в первом полуфинале под номером 6. Всего на сцену в первом полуфинале выйдет 17 стран-участниц.

Кроме Украины, 10 мая в Турине выступит: Албания, Болгария, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Словения, Швейцария, Армения, Австрия, Хорватия, Дания, Греция, Исландия, Норвегия и Португалия.

instagram.com/eurovision

Во втором полуфинале, который состоится 12 мая, на сцене выступит 18 стран-участниц, в том числе: Финляндия, Израиль, Сербия, Азербайджан, Грузия, Мальта, Сан-Марино, Австралия, Кирп, Ирландия, Северная Македония, Эстония, Румыния, Польша, Черногория, Бельгия, Швеция и Чехия.

instagram.com/eurovision

Несмотря на то, что война разбросала участников Kalush по всей Украине, они продолжают репетировать и готовиться к музыкальному первенству.

Отметим, что состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2022" в мае в городе Турин, Италия. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.

В начале марта Европейский языковой союз (EBU) объявил, что Россию отстранили от дальнейшего участия в "Евровидении". Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения России в Украину.

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