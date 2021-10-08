"Евровидение-2022": стали известны место и даты проведения песенного конкурса

О желании провести конкурс у себя заявили представители Рима, Турина и Пезаро и других городов.

Стало известно, в каком городе состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2022".

Так, в мае после победы итальянской рок-группы Måneskin, сразу несколько городов Италии заявили о желании провести соревнование у себя. В частности это Рим, Милан, Болонья, Римини, Турин и маленький городок Пезаро. Сегодня официально объявили что музыкальный конкурс состоится именно в Турине на олимпийской арене PalaOlimpico.

Также известны даты проведения конкурса. Он традиционно состоится в мае. Так, 10 мая будет первый полуфинал, 12 мая - второй, а 14 мая - финал "Евровидения-2022".

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