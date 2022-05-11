"Евровидение-2022": стало известно, в какой части финала выступит Kalush Orchestra

После завершения первого полуфинала конкурса "Евровидение-2022", где определилась первая десятка финалистов, прошла пресс-конференция.
Журналисты из разных стран задавали вопросы участникам относительно их песен, номеров, выступлений и планов на будущее.
Кроме того, путём жеребьевки определялся порядок выступлений первой десятки финалистов 14 мая.
Так стало известно, что представитель Украины группа Kalush Orchestra выступит в первой части грандфинала вместе с представителями Швейцарии, Армении, Португалии, Норвегии, Нидерландов.
Во второй части свои номера покажут Исландия, Литва, Греция, Молдова.
Напомним, во время первого полуфинала приняли участие 17 стран-участниц. Сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели первыми узнавали о ходе событий на конкурсе.
Читайте также: