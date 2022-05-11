"Евровидение-2022": стало известно, в какой части финала выступит Kalush Orchestra

"Евровидение-2022": стало известно, в какой части финала выступит Kalush Orchestra

После завершения первого полуфинала конкурса "Евровидение-2022", где определилась первая десятка финалистов, прошла пресс-конференция.

Журналисты из разных стран задавали вопросы участникам относительно их песен, номеров, выступлений и планов на будущее.

Кроме того, путём жеребьевки определялся порядок выступлений первой десятки финалистов 14 мая.

Так стало известно, что представитель Украины группа Kalush Orchestra выступит в первой части грандфинала вместе с представителями Швейцарии, Армении, Португалии, Норвегии, Нидерландов.

Во второй части свои номера покажут Исландия, Литва, Греция, Молдова.

Напомним, во время первого полуфинала приняли участие 17 стран-участниц. Сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели первыми узнавали о ходе событий на конкурсе.

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