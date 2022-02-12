"Евровидение-2022": у Cloudless выключился звук во время выступления в финале нацотбора

В ходе выступления случились технические проблемы.

Первыми вышли на сцену финала нацотбора участники группы Cloudless.

Коллектив продемонстрировал в своем выступлении настоящий драйв. Но если на репетиции все прошло идеально, то в финале из-за технических проблем у Cloudless отключился звук.

Участники коллектива смогут снова выступить в финале. После восьмого номера выйдут на сцену еще раз, чтобы перепеть. Именно тогда судьи и оценят выступление Cloudless.

Cloudless / instagram.com/eurovision.ua

А фронтмен коллектива настолько переволновался и огорчился, что не сдержал своих эмоций. Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко поддержали юношу.

В этом году судьями нацотбора стали певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин. Впрочем, и зрители тоже смогут поддержать своих любимцев. После того, как ведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко объявят начало голосования, поддержать фаворита можно, отправив платное SMS с кодом участника на номер 7576. С одного номера голосовать можно будет только один раз.

Результаты голосования зрителей (50%) добавят в судейское (50%) и сформируют рейтинговую таблицу. Если случится такое, что несколько артистов наберут одинаковое количество баллов, то победит тот, кто получил большее количество баллов от зрителей.

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