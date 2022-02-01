"Евровидение-2022": участница нацотбора Alina Pash ответила на упреки в посещении оккупированного Крыма

Артистка выступила с официальным заявлением.

Украинская певица, участница нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash ответила на упреки в нарушении правил участия в Национальном отборе конкурса.

Артистка выступила с официальным заявлением, в котором подчеркнула, что никогда эти правила не нарушала, то есть никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма, никогда не пересекала границу Крыма со стороны России.

"Конкурс "Евровидение" имеет сверхсильную энергетику, и мы с моей командой с огромным удовольствием поучаствуем в нем. Я с уважением отношусь ко всем пунктам правил отбора участников, и ни при каких обстоятельствах не стала бы их нарушать, как и законы своей страны", – подчеркнула Алина.

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Она добавила, что всячески поддерживает идею конкурса "Евровидение", и с командой соблюдает законодательство Украины и хочет, чтобы нашу страну представлял достойный артист:

"Я верю, что в итоге победит правда и представлять Украину отправится сильнейший артист, которого выберут люди. Если это буду я, сделаю все возможное, чтобы мной гордились. Если это будет кто-то другой, — буду болеть за него всем сердцем", — подчеркнула Паш.

Ранее в Сети появилась информация, что финалистка нацотбора на "Евровидение" Alina Pash выступала в оккупированном Крыму. Известно, что в 2015 году знаменитость дала концерт на свадьбе украинки. Пользователи вспомнили интервью Паш Екатерине Осадчей, где она сказала, что пересекла границу из России – артистка летела в Крым из Москвы.

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