Евровидение-2022: Украину освободили от необходимости записи резервного выступления

Участники записывают видео заранее на случай непредвиденных обстоятельств.

В этом году организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2022" специально для Украины сделали исключение и освободили представителей страны от необходимости записи резервного выступления.

Как известно, каждый участник музыкального первенства обязан предоставить резервное видео со своим выступлением на случай непредвиденных обстоятельств.

Так что, если представители Украины, группа Kalush Orchestra, не сможет поехать в Турин, Италия, где в этом году проходит конкурс, в эфире покажут выступление с Национального отбора.

"Однако, это не запрет на съемку резервного видео. Вопрос в том, насколько это возможно реализовать по состоянию на сегодняшний день", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Евровидение Украина".

Отметим, что на днях организаторы конкурса "Евровидение-2022" определили номера, под которыми будут выступать участники. Так, группа Kalush Orchestra выйдет на сцену в первом полуфинале, который состоится 10 мая. Представители Украины будут выступать под номером шесть.

Несмотря на то, что война разбрасала участников Kalush по всей Украине, они продолжают репетировать и готовиться к музыкальному первенству.

Отметим, что состоится международный песенный конкурс "Евровидение-2022" в мае в городе Турин, Италия. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico.

В начале марта Европейский языковой союз (EBU) объявил, что Россию отстранили от дальнейшего участия в "Евровидении". Исполнительный совет конкурса принял такое решение после вторжения России в Украину.

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