"Евровидение-2022": в Сети появилось видео с первой репетиции Kalush Orchestra в Италии

"Евровидение-2022": в Сети появилось видео с первой репетиции Kalush Orchestra в Италии

В Сеть попал фрагмент видео с первой репетиции группы Kalush Orchestra, которая в этом году представит Украину на конкурсе "Евровидение-2022".

Как известно, в субботу, 30 апреля, в Турине прошла первая репетиция участников первого полуфинала музыкального конкурса, который состоится уже 10 мая. Выступит в нем и группа от Украины Kalush Orchestra.

До этого мы показывали вам в фото, как прошла первая репетиция коллектива. Теперь мы можем увидеть, как будет выглядеть номер в прямом эфире.

На видео поклонники могут более подробно рассмотреть новые костюмы музыкантов. Также фаны увидят, как группа репетировала перед выходом на сцену, и небольшой фрагмент самого выступления.

Отметим, что конкурс "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra сразятся за путевку в финал 10 мая – в первом полуфинале. Сайт ТСН.ua, уже по традиции, будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

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