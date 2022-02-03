"Евровидение-2022": ведущим международного конкурса стал известный певец

В музыкальном первенстве будет трое ведущих.

Стало известно, кто в этом году будет вести 66-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение-2022", который состоится в итальянском городе Турин.

Такой чести удостоились трое знаменитостей – итальянская исполнительница Лаура Паузини, итальянский ведущий Алессандро Каттелан и известный британский певец Mika.

Имена ведущих международного музыкального первенства объявили в среду вечером во время трансляции итальянского музыкального фестиваля в Сан-Ремо. Тогда все трое ведущих вышли на сцену вместе с ведущим фестиваля начали счет времени – до "Евровидения-2022" осталось ровно 100 дней.

eurovision.tv

Лаура Паузини знаменитая итальянская певица. В 2021 году она выиграла четыре латинских Грэмми, премию Грэмми, "Золотой глобус". Также она была номинирована на "Оскар" за саундтрек Io si, к ленте с Софи Лорен "Вся жизнь впереди".

Алессандро Каттелан – известный итальянский телеведущий. Многие в Италии его знают как ведущего проекта The X Factor, который он вел с 2011 до 2020 года.

Ливанско-британский певец и автор песен Mika приобрел мировую популярность после того, как в 2007 году выпустил хит Grace Kelly. После "Евровидения" поп-звезда отправится в турне по Северной Америке (в частности, выступит на престижном фестивале Coachella), а затем продолжит выступления в Европе и Италии.

Отметим, что 12 февраля состоится финал национального отбора на "Евровидение". В это время Украина узнает имя своего представителя на международной музыкальной арене. Полуфиналы конкурса состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая. В этом году "Евровидение" состоится в городе Турин, Италия.

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