"Евровидение-2022": выступление Kalush Orchestra устанавливает рекорд по просмотрам на YouTube

Выступление украинской группы Kalush Orchestra на 66-м конкурсе "Евровидение-2022" запомнилось, пожалуй, всем еврофанам.

Пользователи продолжают просматривать выступление украинцев на YouTube. Так, на момент публикации статьи, видео номера собрало более 3,5 млн просмотров, а это больше всего из всех стран-участников этого года. Также ролик находится на 9-м месте во вкладке "В тренде".

Кроме того, фаны конкурса оставили более 20 тысяч комментариев, где выразили восхищение выступлением Kalush Orchestra.

Украина тоже один из моих потенциальных победителей, эта песня заряд, энергия, дух народа. Украина никогда не разочаровывает своими работами

Гениальное исполнение! Любовь из Ирландии

Кто бы что ни говорил, но у украинских песен отдельный вайб, их песни всегда такие родные

Песня на повторе – от этого звука сопилки у меня мурашки по коже. Великолепная энергетика, ребята, отличная песня! Гимн лета 2022 года! P.S. Вперед, Украина!!!

К слову, номер Албании просмотрели 2,3 млн раз, а Греции и Норвегии – по 1,1 млн раз.

Со второго полуфинала лидирует Сербия. Выступление певицы собрало 1,7 миллиона просмотров.

Напомним, Kalush Orchestra шокировал фрагментом нового клипа, снятого в развалинах. Музыканты не сообщили, на какой трек готовят ролик.

Группа Kalush Orchestra зажгла на итальянской сцене полуфинала "Евровидения"

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