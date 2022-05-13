"Евровидение-2022": выступление Kalush Orchestra устанавливает рекорд по просмотрам на YouTube

Выступление украинской группы Kalush Orchestra на 66-м конкурсе "Евровидение-2022" запомнилось, пожалуй, всем еврофанам.
Пользователи продолжают просматривать выступление украинцев на YouTube. Так, на момент публикации статьи, видео номера собрало более 3,5 млн просмотров, а это больше всего из всех стран-участников этого года. Также ролик находится на 9-м месте во вкладке "В тренде".
Кроме того, фаны конкурса оставили более 20 тысяч комментариев, где выразили восхищение выступлением Kalush Orchestra.
- Украина тоже один из моих потенциальных победителей, эта песня заряд, энергия, дух народа. Украина никогда не разочаровывает своими работами
- Гениальное исполнение! Любовь из Ирландии
- Кто бы что ни говорил, но у украинских песен отдельный вайб, их песни всегда такие родные
- Песня на повторе – от этого звука сопилки у меня мурашки по коже. Великолепная энергетика, ребята, отличная песня! Гимн лета 2022 года! P.S. Вперед, Украина!!!
К слову, номер Албании просмотрели 2,3 млн раз, а Греции и Норвегии – по 1,1 млн раз.
Со второго полуфинала лидирует Сербия. Выступление певицы собрало 1,7 миллиона просмотров.
Напомним, Kalush Orchestra шокировал фрагментом нового клипа, снятого в развалинах. Музыканты не сообщили, на какой трек готовят ролик.
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