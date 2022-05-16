"Евровидение-2022": выступление Kalush Orchestra в финале бьет рекорды на YouTube

Выступление украинской группы-победителя 66-го конкурса "Евровидение" Kalush Orchestra бьет рекорды на YouTube.

Так, на момент публикации статьи видео номера, который коллектив показал в гранд-финале, собрало более 11 млн просмотров. А это больше всего из всех стран-финалистов в этом году.

Кроме того, ролик находится на 1-м месте во вкладке "В тренде".

Также еврофаны оставили почти 80 тысяч комментариев, где выразили восхищение выступлением украинцев.

Мне очень понравилось, как Украина пела. Красивая песня, очень хороший у них народ. Я из Азербайджана

Не понимаю ни слова, но это цепляет, и у меня весь день в голове была часть "Стефания ла ла ла ла Стефания".

Прекрасно! Каждая страна должна петь на своем языке

Заметим, пользователи также активно просматривают номер представительницы Испании (7,9 млн) и конкурсанта из Великобритании (4,9 млн). Впрочем, меньше всего посмотрели, как выступила участница из Чехии (189 тысяч просмотров).

Напомним, Kalush Orchestra вернулся в Украину из итальянского Турина. Смотрите, как встретили победителей "Евровидения-2022".

Возможно ли "Евровидение-2023" в Украине – министр культуры Александр Ткаченко

Читайте также: