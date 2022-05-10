"Евровидение-2022": выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале зрители слушали стоя

Представитель Украины на конкурсе "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале.

Артисты появились на сцене PalaOlimpico под номером 6 и зажгли мощным номером, исполнив Stefania.

Так, фронтмен коллектива Олег Псюк предстал перед зрителями в фирменной розовой панаме и в блестящем жилете.

У других участников были костюмы из бахромы и цветки мака на голове.

Позади Kalush Orchestra на большом экране были глаза пожилой женщины со слезами. А "покачивание" артистов перед припевом сопровождали "тени с орнаментом", которые повторяли движения участников группы. Танцы Килиммена зрители оценили бурными аплодисментами.

После выступления зрители в зале громко и долго аплодировали нашим участникам стоя. Также в зале развевались немало сине-желто флагов.

В конце выступления Олег Псюк поблагодарил всех за поддержку Украины.

Напомним, певица из Албании эффектно открыла первый полуфинал. Артистка представила страну с песней Sekret.

Читайте также: