"Евровидение-2022": выступление Kalush Orchestra в первом полуфинале зрители слушали стоя

Представитель Украины на конкурсе "Евровидение-2022" группа Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале.
Артисты появились на сцене PalaOlimpico под номером 6 и зажгли мощным номером, исполнив Stefania.
Так, фронтмен коллектива Олег Псюк предстал перед зрителями в фирменной розовой панаме и в блестящем жилете.
У других участников были костюмы из бахромы и цветки мака на голове.
Позади Kalush Orchestra на большом экране были глаза пожилой женщины со слезами. А "покачивание" артистов перед припевом сопровождали "тени с орнаментом", которые повторяли движения участников группы. Танцы Килиммена зрители оценили бурными аплодисментами.
LYULI LYULI LYULI HOOOOOOOOJ! #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/DeIgCzWZ9A— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2022
После выступления зрители в зале громко и долго аплодировали нашим участникам стоя. Также в зале развевались немало сине-желто флагов.
В конце выступления Олег Псюк поблагодарил всех за поддержку Украины.
Напомним, певица из Албании эффектно открыла первый полуфинал. Артистка представила страну с песней Sekret.
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