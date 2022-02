"Евровидение-2022": выступления финалистов нацотбора вживую с конкурсными песнями

Нацотбор состоится 12 февраля.

Уже в эту субботу, 12 февраля, станет известно, кто будет представлять Украину на " Евровидении-2022 ".

В финале нацотбора за право поехать на песенный конкурс будут бороться восемь артистов: Barleben, CLOUDLESS, Michael Soul, ROXOLANA, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY.

В течение недели все участники посетили студию "Сніданку з 1+1", где представляли свои песни.

Поэтому накануне финала нацотбора предлагаем вам послушать, как артисты поют вживую конкурсные композиции, чтобы вы смогли оценить шансы каждого участника на победу.

Cloudless

Мужская группа в прошлом году уже участвовала в нацотборе с песней Drown Me Down. В этом году артисты также подготовили англоязычную композицию, с которой надеются победить в финале и поехать в Турин. Трек получил название All be alright.

Премьера от CLOUDLESS: знакомство с финалистами Нацотбора "Евровидения-2022"

Michael Soul

Белорусский певец и автор песен, настоящее имя которого Михаил Сосунов, уже был финалистом нацотбора на "Евровидение", правда, от Беларуси. Впрочем, артист решил попробовать свои силы в Украине. Michael Soul в финале нацотбора исполнит англоязычную песню Demons.

Michael Soul в "Сніданку з 1+1": почему белорусский певец решил представлять Украину на Евровидении

Our Atlantic

Украинская инди-поп-группа решила попытаться победить в финале нацотбора на "Евровидение" с украиноязычной песней. Our Atlantic 12 февраля исполнит трек "Моя любов".

Финалист нацотбора на Евровидение-2022 – Our Atlantic – о создании группы и творческих планах

Barleben

Певец в финале нацотбора исполнит песню Hear My Words. К слову, настоящее имя артиста – Александр Барлебен. Он уже три года профессионально занимается музыкой. Ранее Александр был капитаном Службы безопасности Украины.

Финалист нацотбора Евровидение-2022 BARLEBEN выступил с песней "Hear My Words"

ROXOLANA

Настоящее имя певицы – Роксолана Сирота. В 2021 году артистка запустила арт-проект Ukraine Is, где объединила современную музыку и стихи известных украинских поэтов. Также ROXOLANA уже успела спеть в дуэте с известными артистами. В финале нацотбора Роксолана исполнит англо-украинскую песню GIRLZZZZ.

Финалистка нацотбора Евровидение-2022 ROXOLANA выступила с песней "Girlzzzz"

Kalush Orchestra

Kalush Orchestra – совсем юный коллектив, который был основан в прошлом году. Группа интересна тем, что создает украинский рэп с акцентом на фольклорные мотивы и аутентику. В финале коллектив исполнит песню, которая получила название Stefania.

Финалисты нацотбора Евровидение-2022 KALUSH Orchestra выступили с песней "Shtomber Vomber"

WELLBOY

Антон Вельбой в прошлом году стал настоящей звездой. Он выпустил два трека: "Гуси" и "Вишні". Песни стали мощными суперхитами. WELLBOY последним из финалистов нацотбора представил свою песню – Nozzy Bossy.

Wellboy с новым хитом "Nozzy Bossy" в "Сниданке с 1+1"

Alina Pash

Украинская исполнительница в своем творчестве объединяет этнокультуру и современные мотивы, в частности хип-хоп. В финале нацотбора Алина исполнит украиноязычную песню "Тіні забутих предків".

Алина Паш в студии "Сніданку" с песней "Тіні забутих предків"

Отметим, финал нацотбора состоится уже в эту субботу, 12 февраля. Ведущими стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Судьи нацотбора – певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин.

Зрители также будут голосовать за своих любимых участников. После того, как ведущие объявят начало голосования, поддержать фаворита можно отправив платное SMS с кодом участника на номер 7576. С одного номера голосовать можно будет только раз.

Прямой эфир будет транслировать телеканал UA:ПЕРШИЙ. Начало в 18.30. Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию мероприятия и первым сообщит о победителе.

