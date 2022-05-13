"Евровидение-2022": выступления второй десятки финалистов конкурса

Только что стали известны имена второй десятки финалистов конкурса "Евровидение-2022".
В результате голосования в финале будут также бороться за кубок: Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выступали вторые 10 финалистов, попавших в гранд-финал "Евровидения-2022".
Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You
Чехия: We Are Domi – Lights Off
Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black
Польша: Ochman – River
Финляндия: The Rasmus – Jezebel
Эстония: Stefan – Hope
Австралия: Sheldon Riley – Not The Same
Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer
Румыния: WRS – Llámame
Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano
Напомним, 12 мая состоялся второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022". В этот вечер выступили представители 18 стран. Так, на сцене сияли представители Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. Редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию.
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