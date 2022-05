"Евровидение-2022": выступления второй десятки финалистов конкурса

Только что стали известны имена второй десятки финалистов конкурса "Евровидение-2022".

В результате голосования в финале будут также бороться за кубок: Бельгия, Чехия, Азербайджан, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния и Сербия.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выступали вторые 10 финалистов, попавших в гранд-финал "Евровидения-2022".

Бельгия: Jérémie Makiese – Miss You

Чехия: We Are Domi – Lights Off

Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

Польша: Ochman – River

Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Эстония: Stefan – Hope

Австралия: Sheldon Riley – Not The Same

Швеция: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Румыния: WRS – Llámame

Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano

Напомним, 12 мая состоялся второй полуфинал конкурса "Евровидение-2022". В этот вечер выступили представители 18 стран. Так, на сцене сияли представители Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. Редакция сайта ТСН.ua вела текстовую онлайн-трансляцию.

Читайте также: