"Евровидение-2022": Wellboy с подсолнухом и в пестром костюме выступил в финале нацотбора

Певец исполнил песню Nozzy Bossy

Во время финала нацотбора на "Евровидение-2022" на сцене конкурса выступил и Антон Вельбой, WELLBOY.

Исполнитель стал настоящим открытием в прошлом году, выпустив два хита "Гуси" и "Вишні". Как признается Антон, он просто занимается тем, что доставляет ему удовольствие.

Поэтому парень из маленькой деревни решил попробовать свои силы и на нацотборе на "Евровидение-2022". Певец исполнил песню Nozzy Bossy.

Антон показал на сцене нацотбора настоящее шоу с яркими нарядами и интересными танцами. Кстати, сам WELLBOY выбрал для выступления пестрый костюм с подсолнухом.

К слову, Ярослав Лодыгин не уверен, что артист сможет победить на "Евровидении-2022". Впрочем, Тина Кароль отметила, что у Антона "крутая песня".

"Это было круто. Это звезда. Это та ниша, которой не хватало. Это крутая веселая песня. Такая счастлива, солнечная Украина, которую мы хотим видеть", — прокомментировала выступление Антона Тина Кароль.

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