"Евровидение-2023": 22-летняя представительница Израиля в мини-шортиках удивила откровенными танцами

Исполнительница из Израиля Noa Kirel вышла на сцену первого полуфинала "Евровидение-2023" девятой.

На сцене песенного конкурса она исполнила песню под названием Unicorn. Ноа уверенно держалась на сцене и удивила зал своей энергией.

22-летняя певица привлекла внимание зрителей не только своим мощным вокалом, но и потрясающим танцевальным номером. Для своего выступления Ноа выбрала черные спортивные штаны с блестящими вставками и белое бюстье.

Noa Kirel / Фото: Associated Press

В середине своего номера исполнительница осталась на сцене и показала откровенные танцы с акробатическими трюками, которые вызвали шквал эмоций у зрительного зала.

Noa Kirel / Фото: Associated Press

К слову, первый полуфинал "Евровидения-2023" открыл украинский коллектив The Hardkiss. На сцене певица Юлия Санина исполнила трек "Маяк".

Между тем, сайт ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первым сообщит имена 10 финалистов "Евровидения-2023".

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