Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Евровидение-2023": беженцы из Украины смогут попасть на песенный конкурс бесплатно

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
408
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Евровидение-2023": беженцы из Украины смогут попасть на песенный конкурс бесплатно

Организаторы выделили тысячи билетов для переселенцев.

Украинские беженцы смогут попасть на песенный конкурс "Евровидение-2023" в Ливерпуле бесплатно.

Организаторы шоу решили поддержать переселенцев из Украины и предоставить им возможность поболеть за родную страну на конкурсе абсолютно бесплатно. Как сообщили на сайте "Евровидения", для беженцев выделят три тысячи билетов.

"Сегодняшнее объявление означает, что тысячи билетов будут предложены переселенцам, чтобы они могли принять участие в шоу, которое чествует их родину, их культуру и их музыку. Как всегда, мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу", — заявила министр культуры Великобритании Люси Фрейзер.

Сцена
Сцена "Евровидение-2023" / Фото: eurovision.tv

Деньги на приобретение билетов для украинцев выделит Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании. Украинцы, проживающие в Великобритании в рамках социальных программ, смогут подать заявку на билеты. Билеты будут предлагаться на девять живых выступлений.

Читайте также:

Статья из подборки новостей:
Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
408
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация