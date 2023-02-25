"Евровидение-2023": беженцы из Украины смогут попасть на песенный конкурс бесплатно

Украинские беженцы смогут попасть на песенный конкурс "Евровидение-2023" в Ливерпуле бесплатно.

Организаторы шоу решили поддержать переселенцев из Украины и предоставить им возможность поболеть за родную страну на конкурсе абсолютно бесплатно. Как сообщили на сайте "Евровидения", для беженцев выделят три тысячи билетов.

"Сегодняшнее объявление означает, что тысячи билетов будут предложены переселенцам, чтобы они могли принять участие в шоу, которое чествует их родину, их культуру и их музыку. Как всегда, мы вместе с украинским народом и его борьбой за свободу", — заявила министр культуры Великобритании Люси Фрейзер.

Сцена "Евровидение-2023" / Фото: eurovision.tv

Деньги на приобретение билетов для украинцев выделит Департамент культуры, медиа и спорта Великобритании. Украинцы, проживающие в Великобритании в рамках социальных программ, смогут подать заявку на билеты. Билеты будут предлагаться на девять живых выступлений.

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