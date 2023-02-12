"Евровидение-2023": букмекеры назвали шансы Украины на победу в конкурсе

До шоу в Ливерпуле остается всего три месяца.

Песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится уже совсем скоро, а значит, букмекеры начали давать первые прогнозы по поводу будущих победителей.

Британская букмекерская компания Smarkets уже подвела первые итоги и поделилась прогнозами. Так, по мнению аналитиков, украинская группа TVORCHI с песней Heart of Steel имеет все шансы стать победителями на конкурсе в Ливерпуле.

Букмекеры отдали коллективу из Украины – 33,78%. На втором месте оказалась Швеция с 14,29%, а третьей в списке следует Финляндия – у нее 10,2%. Также в пятерке лидеров оказались Норвегия и Великобритания.

Фото: smarkets.com

Однако радоваться результатам первых прогнозов рано, ведь пока не все страны представили своих участников. Да и вообще колебания рейтингов могут происходить вплоть до самого конкурса.

Напомним, ранее уже состоялась жеребьевка и стало известно, в каком полуфинале сможет голосовать Украина за своих фаворитов. Как страна-победительница прошлогоднего "Евровидения-2022" Украина сразу попадает в финал конкурса.

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