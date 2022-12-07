"Евровидение-2023": букмекеры назвали вероятного победителя нацотбора

Уже через неделю, 17 декабря, состоится финал Национального отбора на "Евровидение-2023", который состоится в мае в Ливерпуле.

Финалисты, которых в этом году 10, уже представили свои песни, с которыми они собираются покорять международный конкурс. Украинские букмекеры сделали ставки на победителя нацотбора на "Евровидение".

Первое место прочат популярной исполнительнице Jerry Heil, которая выступит в финале с английско-украинской песней WHEN GOD SHUT THE DOOR.

Следом за ней группа TVORCHI, а на третьем месте скрипач-военный Moisei. Согласно списку, меньше всего шансов на победу у коллектива Tember Blanche, пишет rbc.ua.

Напомним, в этом году за право представлять Украину на "Евровидении-2023" сразятся 10 артистов : Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

Сам международный конкурс состоится в мае Ливерпуле, ведь из соображений безопасности Украина не может принять участников. Также победитель нацотбора сразу попадет в финал "Евровидения-2023".

Читайте также: