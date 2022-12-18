"Евровидение-2023": букмекеры оценили шанс TVORCHI на победу в международном конкурсе

Коллектив будет представлять Украину в Ливерпуле.

В Украине отгремел грандиозный финал нацотбора на "Евровидение-2023", где победу одержала группа TVORCHI.

Коллектив, который состоит из саунд-продюсера Андрея Гуцулюка и вокалиста Джеффри Кенни, вживую исполнил конкурсную песню Heart Of Steel и показал творческую постановку. Именно TVORCHI удалось покорить сердца судей и зрителей и завоевать наибольшее количество баллов – 19.

Между тем, букмекеры уже пытаются предсказать, кому же достанется первое место на "Евровидении-2023", которое состоится в мае следующего года.

На официальном сайте международного конкурса с большим отрывом лидирует Украина. Второе место занимает Италия, а третье – Швеция. Однако пока только Украина определилась с представителем, остальные страны пока не проводили нацотборы.

Прогноз букмекеров о победителе "Евровидения-2023" / Фото: eurovisionworld.com

Напомним, 67-й по счету международный музыкальный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Ливерпуле, Великобритания. Конкурс должен быть организован в Украине, однако из-за полномасштабного российского вторжения этого невозможно сделать в целях безопасности участников.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а грандиозный финал – 13. Украина автоматически попадает в финал.

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