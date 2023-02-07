"Евровидение-2023": Чехию на конкурсе представит группа, в состав которой входит россиянка

Не успело "Евровидение-2023" начаться, как вокруг него уже создаются скандалы.

7 февраля в Чехии состоялся местный Национальный отбор на песенный конкурс, победу в котором одержала группа VESNA с песней My sister's crown ("Корона моей сестры"). В композиции прозвучали строки на английском, чешском, болгарском и даже украинском.

Однако многих зрителей конкурса возмутило то, что солисткой группы является россиянка Олеся Очеповская. Да и сам номер и песня о "единстве сестер" показался некоторым еврофанам неуместным в контексте войны, которая сейчас идет между Украиной и Россией.

На странице VESNA в Instagram они написали о том, что свою песню посвящают "близкой сестре" Украины. Основным посылом в песне было так называемое объединение сестринских народов.

"Когда мы приняли решение записать песню My Sisters Crown и зарегистрировать ее на конкурсе, уже было ясно, что в этом году "Евровидение" будет проходить не в стране, победившей в прошлом году. Мы решили сделать художественный выбор, чтобы отдать дань уважения нашей близкой сестре, Украине. По этой причине припев песни исполняется на украинском языке. Поскольку Украина сейчас переживает очень сложный период, мы хотели выразить нашу явную поддержку Украине в эти трудные времена. Концепция песни связана со славянской традицией, которую поддерживают в общей сложности 13 европейских народов. Группа представляет различные славянские народы: Патриция, Бара и Маркета - чешки, Тереза - словачка, Танита - болгарка, Олеся - русская, а музыкант, украинка Катерина, также приняла участие в песне. Сестринские отношения всегда были важны для нас. Поскольку нас объединяют сочувствие, солидарность и поддержка, которые мы хотим распространить на весь остальной мир, мы твердо верим, что у женщин есть естественная потребность в любви и безопасности. Сестринство нашей группы объединяет нас, несмотря на все наши различия", — написали участницы группы.

Как известно, россиянка Очеповская живет в Чехии уже давно и в своих соцсетях высказывалась против российского вторжения в Украину. Впрочем, в Сети украинские еврофаны считают недопустимым участие любого с российским гражданством. К тому же многим образ с намеком на украинскую девушку показался слишком клоунским.

Пока организатор конкурса никак не комментировали участие группы VESNA в песенном конкурсе "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

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