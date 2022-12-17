"Евровидение-2023": что известно о группе TVORCHI, которая представит Украину на конкурсе

Украинская электронная группа TVORCHI сегодня, 17 декабря, победила на Национальном отборе на конкурс "Евровидение-2023" с песней Heart of Steel.

Уже в следующем году дуэт представит Украину на международном песенном соревновании, которое состоится в Ливерпуле, Великобритания. Сайт ТСН.ua предлагает вам поближе познакомиться с коллективом.

Группа TVORCHI

Группа TVORCHI состоит из саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни. Коллектив родом из Тернополя и довольно молодой – был основан в 2018 году. Интересно, что оба артиста, если бы не музыка, стали бы фармацевтами – и Джеффри, и Андрей учились на фармацевтическом факультете Тернопольского национального медицинского университета имени И. Я. Горбачевского.

TVORCHI / Фото: Пресслужба гурту TVORCHI

Впрочем, знакомство будущих знаменитостей произошло не в университете, а случайно на улице. Гуцуляк решил подойти к Кенни, чтобы с ним пообщаться и проверить свой уровень владения английским языком. Выяснилось, что и Джеффри и Андрей обожают музыку, так что, не долго думая, они объединились в дуэт. Кенни – голос группы и автор текстов, Гуцуляк взял на себя миссию музыкального продюсера дуэта.

Группа TVORCHI

За четыре года существования TVORCHI успели выпустить четыре студийных альбома: The Parts (2018), Disco Lights (2019), 13 Waves (2020) и ROAD (2021).

Отметим, что в 2020 году группа TVORCHI уже участвовала в нацотборе на "Евровидение". Тогда коллектив боролся за право представить Украину с треком Bonfire. С песней коллектив прошел в финал, но не победил. Тем не менее, эта песня настолько понравилась слушателям, что стала самой популярной украинской песней 2020 года на европейской платформе Deezer.

TVORCHI — Bonfire

В 2020 году на 11-й церемонии вручения музыкальной премии "Золотая Жар-птица" TVORCHI одержали победу в номинации "Инди".

В 2021 году TVORCHI победили сразу в трех номинациях национальной музыкальной премии YUNA. Это "Лучшая поп-группа", "Лучший альбом" и "Лучший электронный хит".

А в июле 2022 года группа получила две премии YUNA за "Лучшее концертное шоу" и "Лучшую песню на другом языке" за трек Falling.

Среди самых известных песен украинцев группы TVORCHI "Не танцюю", "Believe", "Мова тіла", "Іди сюда".

TVORCHI — #не_танцюю

TVORCHI — Мова Тіла

Напомним, что группа TVORCHI победила на нацотборе на "Евровидение-2023" и уже в следующем году в Ливерпуле представят нашу страну на музыкальном первенстве. Дуэт получил от жури нацотбора – 9 баллов, от зрителей наибольший балл – 10.

Коллективу принесла победу в нацотборе композиция Heart of Steel, в которой группа поет о стальном сердце в груди, закаленном испытаниями.

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