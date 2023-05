"Евровидение-2023": что известно о победительнице конкурса – шведской певице Loreen

В ночь на 14 мая состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2023", где победу одержала Швеция.

Зрителей и судей покорила своим выступлением на арене Liverpool певица Loreen. Исполнительница на сцене шоу исполнила хит Tattoo и завоевала первое место. В результате артистка получила 583 балла.

"Евровидение-2023", Loreen / Фото: Getty Images

Редакция сайта ТСН.ua собрала все, что известно о триумфаторке 67-го "Евровидения" Loreen.

Путь к музыке и творческое признание

Loreen (Лорин) начала профессионально заниматься музыкой в далеком 2004 году. Исполнительнице тогда было 20 лет. Славу и признание Loreen принесло шведское шоу Idol 2004. Хотя артистка тогда заняла лишь четвертое место, это дало толчок к развитию карьеры.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Уже в 2005 году Loreen выпустила дебютный сингл The Snake, певица исполняла совместно с коллективом Rob'n'Raz.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

После этого в творчестве Loreen наступил период затишья. Она пошла работать ведущей на шведском телеканале и даже была продюсером развлекательных проектов, а вот о музыке девушка на время забыла. Так продолжалось до 2011 года.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Loreen и "Евровидение"

В 2011 году Loreen попробовала свои силы в шведском нацотборе на "Евровидение". Она боролась за право представлять Швецию с песней "My heart is refusing me", однако артистка проиграла.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Но уже в 2012 году Loreen повезло. Исполнительница с песней Euphoria поехала в Баку, где проходило "Евровидение", получила 372 балла и с триумфом победила.

Того же года певица выпустила свой дебютный альбом Heal, в пластинку вошло 12 композиций.

Уже в 2017 году Loreen снова попыталась повторить триумф на "Евровидении", которое в этом году проходило в Киеве. Правда, ей не удалось пройти нацотбор. Однако звезда уже порадовала своих поклонников и выпустила второй студийный альбом Ride.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: instagram.com/loreenofficial

Второй раз артистка поехала представлять Швецию на "Евровидении" в 2023 году. Лорин на арене Liverpool исполнила хит Tattoo и покорила сердца судей и зрителей. Исполнительнице букмекеры с немалым отрывом прогнозировали победу, и она заняла первое место, завоевав в сумме 583 балла.

Победительница "Евровидения-2023" Loreen / Фото: Getty Images

Скандал вокруг конкурсной песни Tattoo

В этом году вокруг конкурсной песни Loreen возник скандал. В Сети обсуждали, что трек Tattoo артистка "сплагиатила".

Дело в том, что он похож на композицию украинской исполнительницы Мики Ньютон "В плену", которая была выпущена в 2005 году. Этот вопрос беспокоил не только украинцев, но и еврофанатов за границей. Между тем Мика Ньютон заверила, что никакой драмы в этом нет, и песни действительно могут быть похожими. Однако это не плагиат.

Напомним, между тем представитель Украины, дуэт TVORCHI, в финале "Евровидения-2023" занял шестое место. Предлагаем ознакомиться, какие баллы другие страны поставили украинцам.

