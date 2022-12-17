"Евровидение-2023": DEMCHUK восхитил лирической песней, которую написал прямо во время блэкаута

Музыкант DEMCHUK выступил третьим на сцене финала нацотбора с лирической песней Alive.

Как отметил артист, эта песня – это его переживание. DEMCHUK написал ее прямо во время выключенного света из-за обстрелов оккупантов. Впрочем, трек не о грустном, а наоборот – при любых сложных ситуациях, надо зажигать огонь внутри.

"Песню, которую я буду петь, она была создана, когда был блэкаут. Выключили свет, я просто зажег свечу, пришло несколько строчек в голову, в которые я свои переживания вытащил на бумаге. Вернее, не на бумаге, а в заметках в телефоне. Песня о том, что зажигает в тебе огонь, как свеча, когда ты в темноте сидишь. Которая тебе помогает двигаться дальше, чтобы там не было, чтобы не происходило вообще вокруг", — поделился артист.

DEMCHUK

На сцене артист исполнил лирическую и романтическую песню, что ведущие назвали его украинским Эдом Шираном. Судьи тоже похвалили выступление DEMCHUK. Джамала отметила, что песня действительно отличная, но нужно еще посмотреть выступления других конкурентов.

"Как это будет конкурировать на сцене в Ливерпуле? Здесь надо думать. Голос, ваша музыкальность, то что вы гармоничен с тем, что вы написали – это все плюсы. Но надо думать, и надо смотреть, что будет дальше. Нужно советоваться с коллегами, что будет в Ливерпуле. Но пока я говорю вам, это было здорово", — прокомментировала выступление участника Джамала.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию и первой рассказывает о происходящем на нацотборе.

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