"Евровидение-2023": две страны отказались от участия в песенном конкурсе и объяснили почему

Национальные вещатели стран объяснили, почему решили не участвовать в международном песенном конкурсе.
Национальные вещатели Черногории и Северной Македонии сообщили, что не будут участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение-2023", который состоится в Великобритании.
В целом, как сообщил вещатель Черногории, страна отказывается от участия из-за значительных расходов на регистрационное сборы, а также на пребывание в Великобритании. Кроме того, страна столкнулась с проблемой поиска спонсоров.
"Помимо значительных расходов на регистрационное сборы, а также на пребывание в Великобритании, мы также столкнулись с отсутствием заинтересованности со стороны спонсоров. Поэтому мы решили направить ресурсы, которые у нас есть, на финансирование текущих и планируемых национальных проектов", — заявил национальный вещатель Черногории RTCG, пишет BBC. .
Вещатель Северной Македонии MRT сообщил, что страна не будет участвовать в песенном конкурсе из-за увеличения регистрационного взноса. Кроме того, энергетический кризис заставил их отказаться от "Евровидения-2023".
Напомним, между тем Украина готовится к национальному отбору на "Евровидение-2023". Организаторы нацотбора получили 384 заявки от 299 участников.
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