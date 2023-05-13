"Евровидение-2023": фаворитка букмекеров Loreen покорила эмоциональными танцами и ошарашила гибкостью

Девятой на сцену международного песенного конкурса " Евровидение-2023 " вышла представительница Швеции Loreen, которой букмекеры прогнозируют победу.

Исполнительница в финале исполнила конкурсную композицию Tattoo. Артистка в комбинезоне телесного цвета продемонстрировала эмоциональные танцы. Пела исполнительница между двумя плитами, которые подсвечивались и двигались все выступление знаменитости. Именно они являлись основной частью номера Loreen.

Loreen на "Евровидении-2023" / Фото: eurovision.tv

Кроме нежных и эмоциональных танцев исполнительница также показала, настолько ее тело гибкое и может выворачиваться, как она пожелает.

Отметим, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса и первой сообщит, оправдаются ли прогнозы букмекеров о победе Loreen.

Тем временем на сцене "Евровидения-2023" уже выступили украинские артисты. Свой номер показали Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала и Go_A. Все они ранее участвовали в международном конкурсе.

Смотрите грандиозный финал "Евровидения-2023" на платформе "Киевстар ТВ".

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