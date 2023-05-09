"Евровидение-2023": фаворитка букмекеров Loreen в "голом" наряде покорила эмоциональным номером

На сцене "Евровидения-2023" продемонстрировала свой номер представительница Швеции Loreen, которой букмекеры с большим отрывом прогнозируют победу.

Исполнительница чувственно исполнила на сцене Ливерпуля конкурсную песню Tattoo. Номер артистки был очень чувственным. Loreen в "голом" комбинезоне, который подчеркнул ее стройную фигуру, выступала между двумя плитами. Они двигались и подсвечивались на протяжении всего выступления артистки. Движения Loreen также были довольно сдержанными и чувственными.

Loreen / Фото: Associated Press

Отметим, что именно представительнице Швеции букмекеры прогнозируют победу. Более того, они убеждены, что Loreen победит с вероятностью в 44%.

Кстати, артистка уже побеждала на "Евровидении". Исполнительница 2012 года с песней Euphoria заняла первое место.

Напомним, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую трансляцию конкурса. Мы тщательно следим за ходом событий на "Евровидении-2023", чтобы первыми назвать вам имена 10 финалистов.

Читайте также: